Теофимо Лопес назвал условие для возобновления карьеры

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) рассказал, в каком случае будет готов возобновить профессиональную карьеру. 11 июня 2023 года Лопес победил британца Джоша Тэйлора и в тот же день намекнул на завершении карьеры.

«Я думаю, что единственный способ заставить меня вернуться — это получение контракта с девятизначной суммой. В конце концов, я заработал для ESPN более $ 100 млн. Но мне по-прежнему платят [всего] $ 1 млн за бой, в то время как все другие бойцы не сделали и четверти того, чего достиг в спорте я, но получают 8, 10, 12, 15 миллионов долларов», — сказал Лопес на канале The Porter Way Podcast в YouTube.

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