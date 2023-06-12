Мендес: по-прежнему считаю Хабиба величайшим легковесом в истории

Известный американский специалист Хавьер Мендес, тренировавший бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, считает, что его экс-подопечный по-прежнему является величайшим бойцом в истории дивизиона.

«Я не должен был недооценивать Оливейру [в бою с Дариушем], учитывая, насколько он был хорош как чемпион. Люди говорят, что я называл его величайшим… Я не делал этого, а лишь сказал, что он великий чемпион. И я по-прежнему не считаю, что он величайший легковес, и всё ещё думаю, что величайший легковес это Хабиб. Таково моё мнение, и многие могут раскритиковать меня за это», – сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Ранее Мендес назвал самого сложного соперника Ислама Махачева.