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Промоутер Усика: Фьюри не избежит боя, он знает, что нужно сделать для наследия

Промоутер Усика: Фьюри не избежит боя, он знает, что нужно сделать для наследия
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика, высказался о продолжающихся переговорах с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

«Переговоры идут, в частности, о Саудовской Аравии в декабре. Тайсон пытается настоять на том, чтобы поединок состоялся в августе в Великобритании. Возможно, на следующей неделе он опять завершит карьеру. Всё будет зависеть от того, как он поспал.

Тайсон не сможет избежать боя. Что бы он ни говорил о наследии, он хорошо знает бокс и разбирается в его истории. И он знает, что нужно сделать для того, чтобы стать легендой. Одних разговоров недостаточно», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ringpolska — EXTRA.

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