Промоутер Усика: Фьюри не избежит боя, он знает, что нужно сделать для наследия
Поделиться
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика, высказался о продолжающихся переговорах с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.
«Переговоры идут, в частности, о Саудовской Аравии в декабре. Тайсон пытается настоять на том, чтобы поединок состоялся в августе в Великобритании. Возможно, на следующей неделе он опять завершит карьеру. Всё будет зависеть от того, как он поспал.
Тайсон не сможет избежать боя. Что бы он ни говорил о наследии, он хорошо знает бокс и разбирается в его истории. И он знает, что нужно сделать для того, чтобы стать легендой. Одних разговоров недостаточно», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ringpolska — EXTRA.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2023
-
22:35
-
22:12
-
21:01
-
20:47
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
18:31
-
17:26
-
17:00
-
16:12
-
15:56
-
15:34
-
14:51
-
14:26
-
13:44
-
12:58
-
12:10
-
11:47
-
11:20
-
10:00
-
09:29
-
08:08
-
08:06
-
07:33
-
07:02
-
04:02
-
01:03
-
00:40
-
00:00
- 11 июня 2023
-
23:17
-
22:55
-
22:15
-
22:02
-
20:48
Партнерский контент