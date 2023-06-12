«С тех пор он не был прежним». Келлерман назвал переломный момент в карьере Джошуа

Известный американский телеэксперт Макс Келлерман назвал, по его мнению, переломный момент в карьере двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).
Макс считает таковым поединок с американцем Энди Руисом-младшим, состоявшийся в июне 2019 года в Нью-Йорке (США). Напомним, Джошуа проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
«В определённый момент Джошуа был знаковым супертяжеловесом. Он побил Владимира Кличко, вошедшего в историю. Люди говорят, что Владимир уже был стар… Перестаньте. Он дал бы бой любому в тот вечер.
Что-то произошло в бою с Руисом… Джошуа поднялся [после нокдауна], но затем Руис всё равно достал его, и с тех пор он не выглядел прежним», – сказал Келлерман в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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