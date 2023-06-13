Адесанья назвал условие для трилогии с Перейрой

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о потенциальной трилогии с бывшим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой.
«Если он завоюет титул в полутяжёлом весе, я сделаю это снова. Но если этого не произойдёт, то, как по мне, с этим покончено. С меня хватит. Люди хотят увидеть продолжение, но мы отправились дальше.
Станет ли он чемпионом в полутяжёлом весе? Если бы мне пришлось поставить свои деньги, то я бы сказал «нет». Я дрался в полутяжёлом весе, и это тяжело», – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.
Напомним, бойцы дважды встречались в клетке престижнейшего MMA-промоушена мира. В ноябре на UFC 281 Перейра отобрал у новозеландца чемпионский титул, победив его техническим нокаутом в пятом раунде. Реванш состоялся в апреле на UFC 287, и на этот раз Адесанья победил нокаутом во втором раунде.
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