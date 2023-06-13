Адесанья: если Перейра побьёт меня ещё десять раз, мне будет всё равно

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что его перестало волновать соперничество с бразильцем Алексом Перейрой.

«Если мы подерёмся ещё десять раз, и он десять раз победит – мне будет всё равно. Дело не в счёте. Я должен был доказать себе, что способен побить этого парня, потому что каждый раз, когда мы встречались…

В первый раз [в кикбоксинге] я победил, но судьи вынесли неправильное решение. Во второй раз я побеждал его, но он поймал меня. То же произошло и в третий раз. Но мы с командой понимали, что способны победить его. Таков его настрой. Он великолепный боец. И классный парень. По правде сказать, мне нравится его история», – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.