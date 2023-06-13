Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: если Перейра побьёт меня ещё десять раз, мне будет всё равно

Адесанья: если Перейра побьёт меня ещё десять раз, мне будет всё равно
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что его перестало волновать соперничество с бразильцем Алексом Перейрой.

«Если мы подерёмся ещё десять раз, и он десять раз победит – мне будет всё равно. Дело не в счёте. Я должен был доказать себе, что способен побить этого парня, потому что каждый раз, когда мы встречались…

В первый раз [в кикбоксинге] я победил, но судьи вынесли неправильное решение. Во второй раз я побеждал его, но он поймал меня. То же произошло и в третий раз. Но мы с командой понимали, что способны победить его. Таков его настрой. Он великолепный боец. И классный парень. По правде сказать, мне нравится его история», – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.

Материалы по теме
Адесанья назвал условие для трилогии с Перейрой
Материалы по теме
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Видео
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023