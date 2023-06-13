«Устал отдыхать. Провожу сбор и жду соперника». Махачев опубликовал пост в интернете
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал пост в соцсетях.
«Устал отдыхать. Провожу сбор на высоте 1200 метров и жду соперника», — написал Махачев.
Напомним, в активе Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в профессиональных ММА.
По различным сообщениям, следующим соперником Махачева будет Чарльз Оливейра, недавно победивший Бенеила Дариуша. Первый поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошёл в октябре прошлого года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. Таким образом, Ислам стал обладателем чемпионского пояса в лёгком дивизионе.
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