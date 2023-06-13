«Многое может случиться за 10 лет». Нганну показал два своих фото
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Бывший камерунский чемпион UFC Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками двумя своими фотографиями. К снимкам Фрэнсис добавил следующий текст:
«Многое может случиться за 10 лет. Придерживайтесь выбранного курса».
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских боях. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года). Камерунец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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