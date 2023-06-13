Флойд Мейвезер высказался после массовой драки с участием внука босса мафии

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о массовой драке, которая случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти. После того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Мейвезера, а дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.
«Видите, я же говорил – вот почему мне платят такие большие деньги. Я устраиваю шоу. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что никто просто не знает, что же произойдёт. Это было какое-то безумие!» — приводит слова Мейвезера Herald Sun.
Отметим, что Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.
Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой:
- 13 июня 2023
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35
-
22:12
-
21:01
-
20:47
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
18:31
-
17:26
-
17:00
-
16:12
-
15:56
-
15:34
-
14:51
-
14:26
-
13:44
-
12:58
-
12:10
-
11:47
-
11:20
-
10:00
-
09:29
-
08:08
-
08:06
-
07:33