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Флойд Мейвезер высказался после массовой драки с участием внука босса мафии

Флойд Мейвезер высказался после массовой драки с участием внука босса мафии
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о массовой драке, которая случилась во время его выставочного поединка с Джоном Готти. После того как Готти был дисквалифицирован в шестом раунде за постоянные нарушения правил, он набросился на Флойда с кулаками. На ринг выбежала команда Мейвезера, а дальше подключились и представители Готти. Началась массовая драка.

«Видите, я же говорил – вот почему мне платят такие большие деньги. Я устраиваю шоу. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что никто просто не знает, что же произойдёт. Это было какое-то безумие!» — приводит слова Мейвезера Herald Sun.

Отметим, что Джон является внуком известного нью-йоркского гангстера Джона Готти.

Выставочный поединок Мейвезера-младшего закончился дракой:

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