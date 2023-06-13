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Россиянка Дарья Железнякова подписала контракт с UFC

Россиянка Дарья Железнякова подписала контракт с UFC
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова, выступающая в легчайшей весовой категории, подписала контракт с промоушеном UFC. Об этом информирует UFC Roster Watch.

В общей сложности в активе Железняковой девять боёв в смешанных единоборствах, в которых она одержала восемь побед и потерпела одно поражение.

В последнем поединке Дарья встречалась с француженкой Мари Луизи. Бой проходил в апреле этого года на турнире Ares FC 14. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержала россиянка. В мае прошлого года Железнякова встречалась с представительницей Грузии Лианой Джоджуа, ранее выступавшей в UFC, и победила её единогласным решением судей.

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