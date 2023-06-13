Арум высказался о переговорах по поводу реванша между Ломаченко и Хейни

Боб Арум, промоутер украинского боксёра, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, высказался о встрече с Биллом Хейни – отцом непобеждённого боксёра, действующего абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории Девина Хейни.

«Что я могу сказать? На самом деле пока я не готов говорить об этом на камеру. Сперва нам с Биллом нужно обсудить все нюансы и обо всём договориться», — сказал Арум на канале FightHype.com в YouTube.

Отец Хейни при этом заявил, что они с сыном готовы рассмотреть возможность реванша в случае получения солидного предложения.

Бой между Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: