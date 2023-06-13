Ислам Махачев дал категоричный прогноз на бой Порье — Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Бой должен пройти 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

«Думаю, Порье победит. Что Гэтжи может противопоставить Порье? У Дастина хороший бокс, лучше, чем у Гэтжи. А это будет боксёрский поединок», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Напомним, Порье и Гэтжи ранее уже встречались. В апреле 2018 года Дастин победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. В настоящий момент Порье занимает второе место в рейтинге легковесов UFC, Гэтжи располагается на третьей позиции.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: