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Ислам Махачев дал категоричный прогноз на бой Порье — Гэтжи

Ислам Махачев дал категоричный прогноз на бой Порье — Гэтжи
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Бой должен пройти 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

«Думаю, Порье победит. Что Гэтжи может противопоставить Порье? У Дастина хороший бокс, лучше, чем у Гэтжи. А это будет боксёрский поединок», — сказал Махачев на канале Daniel Cormier в YouTube.

Напомним, Порье и Гэтжи ранее уже встречались. В апреле 2018 года Дастин победил техническим нокаутом в четвёртом раунде. В настоящий момент Порье занимает второе место в рейтинге легковесов UFC, Гэтжи располагается на третьей позиции.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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