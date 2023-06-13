Алекс Перейра и Шон Стрикленд показали актуальную физическую форму

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра и седьмой номер рейтинга в этой же весовой категории Шон Стрикленд провели совместную тренировку. Соответствующий пост оба бойца разместили у себя в социальных сетях. Ранее сообщалось, что занятия будут проходить в течение недели.
«Спасибо за эту тренировку, Шон! Уверен, неделя будет очень продуктивной», — написал Перейра.
«Гигант, лол», — ответил Стрикленд.
Фото: Из личного архива Алекса Перейры
Напомним, 29 июля на турнире UFC 291 состоится поединок Перейры и представителя Польши Яна Блаховича в полутяжёлом весе. Стрикленд 1 июля проведёт бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым.
Недавно Стрикленд высказался в адрес действующей чемпионки UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманде Нуньес, сравнив её с известным персонажем из компьютерных игр.
Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту:
- 13 июня 2023
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35
-
22:12
-
21:01
-
20:47
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
18:31
-
17:26
-
17:00
-
16:12
-
15:56
-
15:34
-
14:51
-
14:26
-
13:44
-
12:58
-
12:10
-
11:47