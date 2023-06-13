Алекс Перейра и Шон Стрикленд показали актуальную физическую форму

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра и седьмой номер рейтинга в этой же весовой категории Шон Стрикленд провели совместную тренировку. Соответствующий пост оба бойца разместили у себя в социальных сетях. Ранее сообщалось, что занятия будут проходить в течение недели.

«Спасибо за эту тренировку, Шон! Уверен, неделя будет очень продуктивной», — написал Перейра.

«Гигант, лол», — ответил Стрикленд.

Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Напомним, 29 июля на турнире UFC 291 состоится поединок Перейры и представителя Польши Яна Блаховича в полутяжёлом весе. Стрикленд 1 июля проведёт бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым.

Недавно Стрикленд высказался в адрес действующей чемпионки UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманде Нуньес, сравнив её с известным персонажем из компьютерных игр.

Адесанья и Перейра случайно встретились в аэропорту: