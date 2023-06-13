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Костя Цзю рассказал, какой свой бой ему напомнил поединок сына Тима с Харрисоном

Костя Цзю рассказал, какой свой бой ему напомнил поединок сына Тима с Харрисоном
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о победе сына Тима в поединке с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном. Он состоялся в марте этого года, продлился девять раундов и завершился победой Тимофея техническим нокаутом. Константин признался, что этот бой сына напомнил ему собственный поединок с мексиканцем Мигелем Гонсалесом, состоявшийся в 1999 году. Цзю тогда победил техническим нокаутом в десятом раунде.

«Было очень приятно наблюдать, как он сражался. Методично, шаг за шагом, как я в бою с Гонсалесом. Думаю, с каждым боем он становится не просто лучше, но и умнее», — приводит слова Кости Цзю WAtoday.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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