«Команда мечты». Олейник встретился с Дациком и Кокляевым

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото со стронгменом Михаилом Кокляевым и бойцами Вячеславом Дациком и Николаем Даниловым.
«Команда мечты», — написал Олейник.
Фото: Из личного архива Алексея Олейника
В октябре прошлого года стало известно, что Алексей больше не входит в состав UFC. Немного позже россиянин дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая мск в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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