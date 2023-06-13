«Команда мечты». Олейник встретился с Дациком и Кокляевым

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото со стронгменом Михаилом Кокляевым и бойцами Вячеславом Дациком и Николаем Даниловым.

«Команда мечты», — написал Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

В октябре прошлого года стало известно, что Алексей больше не входит в состав UFC. Немного позже россиянин дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая мск в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: