Тим Цзю — Карлос Окампо: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

18 июня в Бродбиче (Австралия) пройдёт боксёрский турнир, в ходе которого сразятся австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю и мексиканец Карлос Окампо.

Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет детально освещать противостояние и события вокруг него. Предполагается, что бой начнётся приблизительно в 10:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить запланированные ранее в карде бои.

В активе Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Окампо 37 боёв, в которых он одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?