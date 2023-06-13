Тим Цзю — Карлос Окампо: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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18 июня в Бродбиче (Австралия) пройдёт боксёрский турнир, в ходе которого сразятся австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю и мексиканец Карлос Окампо.
Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет детально освещать противостояние и события вокруг него. Предполагается, что бой начнётся приблизительно в 10:00 мск. Время начала будет зависеть от того, как будут проходить запланированные ранее в карде бои.
В активе Цзю 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Окампо 37 боёв, в которых он одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.
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