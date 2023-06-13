Сехудо рассказал, что будет делать, если сорвётся его потенциальный бой с Двалишвили

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что готов ждать боя с Мерабом Двалишвили, но в случае срыва поединка бросит вызов Максу Холлоуэю.

«Я буду ждать Мераба. Он будет главным претендентом, когда будет готов. Когда ты чемпион — можешь выбирать, у тебя есть влияние. Но я в данном случае должен просто ждать Двалишвили. Я подожду, пока он залечит правую руку, потому что это мой самый быстрый путь к титульному поединку.

Если ничего не выйдет, я готов бросить вызов Максу Холлоуэю. Как бы плохо я ни выглядел в бою со Стерлингом, я знаю, что могу конкурировать, когда ставки действительно высоки. Я не против боя с Холлоуэем, не против боя с Брэндоном Морено», — приводит слова Сехудо ESPN.