Макгрегор поддержал внука гангстера в конфликте с Мейвезером

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поддержал Джона Готти-третьего, внука знаменитого мафиозо Джона Готти, в конфликте с Флойдом Мейвезером-младшим.

Напомним, в ночь на 13 июня прошёл выставочный поединок между Готти и Мейвезером. Бой был остановлен судьёй в шестом раунде и завершился дисквалификацией Готти за неоднократные захваты. В результате на ринге произошла потасовка.

Готти позже в социальных сетях назвал Мейвезера своим врагом на всю жизнь и возмутился несправедливой, по его мнению, дисквалификацией.

«Я поддержу Готти. Война продолжается!» — отреагировал Макгрегор.

В августе 2017 года Макгрегор провёл боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером и потерпел поражение.