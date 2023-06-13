Макгрегор поддержал внука гангстера в конфликте с Мейвезером
Поделиться
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях поддержал Джона Готти-третьего, внука знаменитого мафиозо Джона Готти, в конфликте с Флойдом Мейвезером-младшим.
Напомним, в ночь на 13 июня прошёл выставочный поединок между Готти и Мейвезером. Бой был остановлен судьёй в шестом раунде и завершился дисквалификацией Готти за неоднократные захваты. В результате на ринге произошла потасовка.
Готти позже в социальных сетях назвал Мейвезера своим врагом на всю жизнь и возмутился несправедливой, по его мнению, дисквалификацией.
«Я поддержу Готти. Война продолжается!» — отреагировал Макгрегор.
В августе 2017 года Макгрегор провёл боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером и потерпел поражение.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
18:34
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35
-
22:12
-
21:01
-
20:47
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
18:31
Партнерский контент