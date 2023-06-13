Махачев: мечтаю стать двойным чемпионом, Эдвардса я побью

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о желании стать обладателем титула в двух весовых категориях и оценил свои перспективы в потенциальном поединке с Леоном Эдвардсом.
«Это моя мечта, я уверен, что могу стать двойным чемпионом. Я могу победить этого парня, Эдвардса, да. Он хорошо показал себя в защите в бою с Камару Усманом, но со мной всё будет иначе. Я могу драться с ним в стойке, могу его бороть. Уверен, что не уступаю ему ни в чём. Просто дайте мне шанс. Может быть, когда я завоюю второй пояс, то меня поставят первым номером pound-for-pound», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье.
Ислам Махачев в феврале успешно защитил пояс чемпиона в лёгком весе, выиграв единогласным решением судей у Алекса Волкановски.
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