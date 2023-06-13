Федерация бокса России начала расследование результата одного из боёв на чемпионате страны

Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что результат одного из финальных поединков на чемпионате России по боксу будет расследован дополнительно. Речь идёт о встрече Усмана Магомадова и Егора Козорезова в весовой категории до 63,5 килограмма. Бой завершился победой Магомадова единогласным решением судей.
«От лица тренерского совета Федерации бокса России хочу сделать официальное заявление по поводу нашумевшего боя в финале первенства России до 22 лет, которое проходило в городе Серпухове, а именно о бое в весовой категории до 63,5 килограмма между Магомадовым Усманом и Козорезовым Егором. Просмотрев бой и проанализировав его, мы пришли к мнению, что решение судей было неоднозначным и спорным. Поэтому Федерация бокса России назначила внутреннее расследование, в котором примет участие и тренерский совет.
В 20-х числах этого месяца состоится бюро тренерского совета, на котором будет принято решение о проведении дополнительного отбора в данной весовой категории. Федерация бокса всегда боролась и борется за честный бокс, поэтому в данной весовой категории страну будет представлять сильнейший, заостряю на этом внимание», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.
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