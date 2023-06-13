Царукян рассказал, когда рассчитывает подраться за титул с Исламом Махачевым
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о своих перспективах на титульный поединок с Исламом Махачевым.
«К концу года вижу себя в топ-5 и претендентом номер один на титул. Мне сейчас нужно финишировать Жоакима Силву, пройти его. На октябрь претендент Оливейра, они его поставят, а в феврале-марте, думаю, что подерусь за титул. Да, собираюсь вызвать Ислама. Это спорт, если будешь молчать, никто на тебя не обратит внимания. Не имеет значения, откуда он. Если он чемпион и я хочу с ним драться, то должен вызывать его, должен говорить о нём. Ничего такого. Я же не оскорблять буду, а всё по делу», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Спорт-экспресс» «Ушатайка».
Комментарии
- 13 июня 2023
-
22:35
-
22:21
-
21:22
-
21:13
-
20:30
-
20:11
-
19:32
-
18:34
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35
Партнерский контент