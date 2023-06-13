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Царукян рассказал, когда рассчитывает подраться за титул с Исламом Махачевым

Царукян рассказал, когда рассчитывает подраться за титул с Исламом Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о своих перспективах на титульный поединок с Исламом Махачевым.

«К концу года вижу себя в топ-5 и претендентом номер один на титул. Мне сейчас нужно финишировать Жоакима Силву, пройти его. На октябрь претендент Оливейра, они его поставят, а в феврале-марте, думаю, что подерусь за титул. Да, собираюсь вызвать Ислама. Это спорт, если будешь молчать, никто на тебя не обратит внимания. Не имеет значения, откуда он. Если он чемпион и я хочу с ним драться, то должен вызывать его, должен говорить о нём. Ничего такого. Я же не оскорблять буду, а всё по делу», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Спорт-экспресс» «Ушатайка».

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