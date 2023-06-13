Адесанья: как Дю Плесси может сомневаться в моих африканских корнях? Я хочу проучить его

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья в очередной раз критически высказался о бойце из ЮАР Дрикусе Дю Плесси и заявил, что финиширует его за один раунд.
«Я собираюсь расправиться с Дю Плесси в первом раунде. Никаких страданий, ничего — просто подерёмся в Сиднее в сентябре. Уиттакер — это Уиттакер, у меня есть план для него. Но я очень надеюсь, что моим соперником станет Дрикус. Я покажу ему, кто я такой.
Я никогда не ставил под сомнение его этническую принадлежность, никогда не говорил, что он не африканец, несмотря на колонизацию. Он жил в Африке, родился в ЮАР, я в этом не сомневался. Но мы знаем, кто настоящий африканец. Как ты можешь сомневаться в цвете кожи или в моих африканских корнях, корнях Нганну, Усмана? Кто ты вообще? Я хочу проучить его», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.
- 13 июня 2023
-
22:35
-
22:21
-
21:22
-
21:13
-
20:30
-
20:11
-
19:32
-
18:34
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35