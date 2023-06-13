Адесанья: как Дю Плесси может сомневаться в моих африканских корнях? Я хочу проучить его

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья в очередной раз критически высказался о бойце из ЮАР Дрикусе Дю Плесси и заявил, что финиширует его за один раунд.

«Я собираюсь расправиться с Дю Плесси в первом раунде. Никаких страданий, ничего — просто подерёмся в Сиднее в сентябре. Уиттакер — это Уиттакер, у меня есть план для него. Но я очень надеюсь, что моим соперником станет Дрикус. Я покажу ему, кто я такой.

Я никогда не ставил под сомнение его этническую принадлежность, никогда не говорил, что он не африканец, несмотря на колонизацию. Он жил в Африке, родился в ЮАР, я в этом не сомневался. Но мы знаем, кто настоящий африканец. Как ты можешь сомневаться в цвете кожи или в моих африканских корнях, корнях Нганну, Усмана? Кто ты вообще? Я хочу проучить его», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.