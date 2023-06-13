Пенья: величайшая женщина-боец всех времён — это я, а не Аманда Нуньес

Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Джулианна Пенья считает себя сильнейшим бойцом всех времён среди женщин.

«На мой взгляд, величайшая женщина-боец всех времён — это я, а не Аманда Нуньес. Хотите знать почему? Потому что я не боец, я воин. Я величайший воин всех времён. И я верю в это всем сердцем, я никогда не останавливаюсь. Придётся вырубить меня или усыпить, если хочешь, чтобы я перестала идти за тобой», — сказала Пенья в шоу The MMA Hour.

В активе Джулианны Пеньи 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 12 побед и потерпела пять поражений. В последнем бою Пенья проиграла Аманде Нуньес единогласным решением судей и утратила чемпионский пояс UFC.