Пенья: величайшая женщина-боец всех времён — это я, а не Аманда Нуньес
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Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории Джулианна Пенья считает себя сильнейшим бойцом всех времён среди женщин.
«На мой взгляд, величайшая женщина-боец всех времён — это я, а не Аманда Нуньес. Хотите знать почему? Потому что я не боец, я воин. Я величайший воин всех времён. И я верю в это всем сердцем, я никогда не останавливаюсь. Придётся вырубить меня или усыпить, если хочешь, чтобы я перестала идти за тобой», — сказала Пенья в шоу The MMA Hour.
В активе Джулианны Пеньи 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 12 побед и потерпела пять поражений. В последнем бою Пенья проиграла Аманде Нуньес единогласным решением судей и утратила чемпионский пояс UFC.
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