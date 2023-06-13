Арман Царукян объяснил, за счёт чего он может выиграть у Махачева

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что сможет выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.
«Я намного улучшил свою вольную борьбу, защиту, работу на ногах, переводы с корпуса. В стойке я улучшился за эти четыре года и знаю, что в стойке смогу его переиграть и не дать ему бороться. Нужно визуализировать, прокручивать в голове – бой будет тяжёлым, но закончится тем, что я выиграю. Ты должен выходить и быть уверен в себе, что ты выиграешь, а уже бой покажет, на что ты способен», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу «Спорт-экспресс» «Ушатайка».
Ислам Махачев и Арман Царукян уже встречались в октагоне в рамках UFC в апреле 2019-го, и победу тогда одержал Махачев единогласным решением судей.
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