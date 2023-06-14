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«Большие новости на подходе». Тайсон Фьюри пообещал анонс следующего боя

«Большие новости на подходе». Тайсон Фьюри пообещал анонс следующего боя
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что в скором времени стоит ожидать новостей о его новом бое.

«Надеюсь, что в очень скором времени анонсирую следующий бой. Большие новости на подходе», — сказал Фьюри.

Напомним, в последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. На счету Тайсона 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием британца был завершён вничью.

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