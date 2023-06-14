Бивол оценил шансы Альвареса и Бенавидеса в возможном бою

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном поединке между американцем Дэвидом Бенавидесом и мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению Бивола, оба спортсмена имеют равные шансы на победу.

«Это интересный бой. Думаю, шансы 50 на 50. Бенавидес совсем не лёгкий соперник. Он может создать Канело много проблем.

Мой бой с Бенавидесом? Он мог бы получиться отличным. Почему бы и нет? Но моя цель — драться за пояса. Я не хочу давать кому-то шансов. Я хочу, чтобы мне дали шанс подраться за мою цель», — сказал Бивол на канале FightHype.com в YouTube.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года: