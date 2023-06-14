Друг Макгрегора: у Дариуша больше шансов победить Махачева, чем у Оливейры
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Боец ММА Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, высказался о победе бразильца Чарльза Оливейры в поединке с ирано-американцем Бенеилом Дариушем. Ранее сообщалось, что победитель этого боя может встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Потрясающая победа Чарльза Оливейры, но я действительно считаю, что у Бенеила больше шансов против Ислама Махачева», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.
Напомним, поединок между Оливейрой и Дариушем состоялся на турнире UFC 289, прошедшем в ночь с 10 на 11 июня мск. Чарльз победил техническим нокаутом в первом раунде.
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