Алексей Тищенко дал прогноз на предстоящий бой Тима Цзю с Окампо

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко поделился мнением о предстоящем поединке австралийца с русскими корнями, обладателя звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю с мексиканцем Карлосом Окампо. Бой состоится 18 июня в Бродбиче (Австралия).

«Я думаю, что Тим уже дорос до уровня чемпионских боёв. Они в этот раз хотели, но не получилось. А поединок с Окампо для того, чтобы быть в форме, не простаивать. Считаю, что Цзю должен выигрывать. Скорее всего, легко и просто.

Что касается укуса собаки, всё зависит от степени тяжести травмы. Если бы там всё было очень серьёзно, он бы не выходил на бой. А если он выходит, то его подготовили», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо: