«Это будет первая серьёзная проверка». Тищенко — о возможном бое Цзю с Чарло

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко высказался об ожидаемом поединке австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Джермеллом Чарло. Они должны были встретиться в конце января, но из-за травмы американца бой перенесён на неопределённый срок.

«Думаю, 50 на 50. Это будет первая серьёзная проверка для Тима. Было бы просто интересно посмотреть на этот бой, как он сложится. Посмотрим, что ждёт Тимофея в бою с таким сложным соперником. Глянем, как себя поведёт Тим. Если победит, значит, у него есть реальное будущее в большом боксе. А если проиграет, увидим, над чем ему ещё нужно работать», – сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо: