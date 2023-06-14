Промоутер из Саудовской Аравии: мы сделаем Фьюри премиальное предложение о бое с Усиком

Амер Абдулла, представитель промоушена Skill Challenge Entertainment из Саудовской Аравии, ранее подписавшего контракт с Александром Усиком, высказался о потенциальном поединке украинца с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если Тайсон Фьюри сможет выступить в сентябре или октябре, а затем подраться в декабре, то мы будем рады сделать ему предложение. Промоутер Усика был прав, сказав, что предложение будет сделано в ближайшее время, и это будет премиальное предложение, учитывающее заслуги Фьюри. Это премиальное предложение, мы никогда никого не оскорбляем.

Предложение будет, но это не переговоры, потому что цена будет элитной. Мы хотим провести этот поединок», – приводит слова Абдуллы издание talkSPORT.