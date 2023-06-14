Бивол: нечестно, что российские бойцы лишаются боёв за титулы из-за политики

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол выступил против отстранения отечественных бойцов от титульных поединков из-за политической ситуации.

«Российские бойцы лишаются боёв за титулы из-за политики? Конечно же, это нечестно. Как ты можешь называть себя чемпионом мира, если боец из какой-то страны не имеет возможности сразиться за твой пояс? А он может быть лучше тебя. Человек тренировался, тратил своё время на зал, но не смог провести бой. Он ничем не отличается, за исключением того, что живёт в другом месте», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее в интервью Бивол ответил, станет ли гражданство России препятствием в организации боя с Бетербиевым.