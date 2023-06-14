Бивол: не хочу получать бой с Бетербиевым из-за того, что мало живу в России

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что не желает влияния текущей политической ситуации на организацию его потенциального мегафайта с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC), а также промоутер Бетербиева Боб Арум выступили против этого боя.

«Верю ли я, что Бетербиев хочет драться? Да, без сомнений, но всё зависит не только от его желания. Я не хочу заявлять о том, чтобы мне дали бой с Бетербиевым из-за того, что я провожу не так много времени в России. За последний год я прожил там не больше четырёх месяцев. И я не хочу говорить, что это причина, почему я хочу драться с ним. Не мешайте политику и спорт», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.