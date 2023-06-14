Бивол: не хочу получать бой с Бетербиевым из-за того, что мало живу в России

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что не желает влияния текущей политической ситуации на организацию его потенциального мегафайта с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC), а также промоутер Бетербиева Боб Арум выступили против этого боя.
«Верю ли я, что Бетербиев хочет драться? Да, без сомнений, но всё зависит не только от его желания. Я не хочу заявлять о том, чтобы мне дали бой с Бетербиевым из-за того, что я провожу не так много времени в России. За последний год я прожил там не больше четырёх месяцев. И я не хочу говорить, что это причина, почему я хочу драться с ним. Не мешайте политику и спорт», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
- 14 июня 2023
-
22:57
-
22:41
-
22:30
-
21:44
-
21:16
-
20:41
-
20:37
-
19:35
-
19:01
-
18:06
-
17:27
-
16:23
-
15:49
-
15:38
-
15:32
-
15:17
-
14:52
-
14:24
-
13:09
-
12:35
-
12:16
-
11:28
-
11:14
-
10:51
-
10:12
-
09:21
-
00:54
-
00:37
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:30
-
23:14
-
22:35
-
22:21
-
21:22
-
21:13