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«Уже лето, где ты?» Джамал Хилл обратился к Прохазке с призывом организовать бой

«Уже лето, где ты?» Джамал Хилл обратился к Прохазке с призывом организовать бой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл обратился к бывшему обладателю титула чеху Иржи Прохазке, ранее заявлявшему, что их поединок состоится летом.

«Чуваки, я знаю о том же, что и все. Он сказал, что бой состоится летом, и где он? Я ничего не слышал. И я жду звонка.

Я готов драться. И на данный момент мне всё равно, кто это будет, хоть следующий парень в очереди. Тот, кто первым покажется и отделится от остальных, и тот, кого даст UFC. Просто дайте мне соперника», – сказал Хилл в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, Хилл завоевал титул в январе, на UFC 283 победив единогласным решением бразильца Гловера Тейшейру.

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