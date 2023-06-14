«Уже лето, где ты?» Джамал Хилл обратился к Прохазке с призывом организовать бой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл обратился к бывшему обладателю титула чеху Иржи Прохазке, ранее заявлявшему, что их поединок состоится летом.
«Чуваки, я знаю о том же, что и все. Он сказал, что бой состоится летом, и где он? Я ничего не слышал. И я жду звонка.
Я готов драться. И на данный момент мне всё равно, кто это будет, хоть следующий парень в очереди. Тот, кто первым покажется и отделится от остальных, и тот, кого даст UFC. Просто дайте мне соперника», – сказал Хилл в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Напомним, Хилл завоевал титул в январе, на UFC 283 победив единогласным решением бразильца Гловера Тейшейру.
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