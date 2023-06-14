WBC ответила Биволу, раскритиковавшему бойкот его боя с Бетербиевым

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман ответил на высказывание российского чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, ранее раскритиковавшего нежелание организации санкционировать его возможный поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Напомним, WBC выступила против организации поединка Бетербиева и Бивола из-за политической ситуации, на что последний отреагировал недовольством, однако отметил, что попытается решить проблему с помощью гражданства Киргизии.
«Наша позиция не обращена к отдельным людям, и нам очень жаль, если это кого-то задело. WBC – организация, борющаяся за мир и выступающая против злоупотребления властью. Жаль, что он стал жертвой в этой ситуации», – приводит слова Сулеймана издание Izquierdazo.
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