Макгрегор может не успеть подраться в 2023 году, в USADA отреагировали

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор может не успеть вернуться в клетку престижнейшей организации мира до конца 2023 года.

Напомним, Макгрегор пока не вернулся в пул бойцов, тестируемых на допинг. Для выступления ирландцу необходимо находиться под наблюдением Антидопингового агентства США (USADA) не менее шести месяцев, а последний турнир UFC в 2023 году состоится 16 декабря.

«Макгрегор не зарегистрирован в нашем пуле тестирования, где нужно пробыть шесть месяцев. Может быть предоставлено освобождение, которое, по нашему мнению, неприменимо», – приводит слова представителя USADA ресурс Verdict MMA.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, потерпев поражение техническим нокаутом в третьем бою с американцем Дастином Порье. Всего в активе ирландца 22 победы и шесть поражений в смешанных единоборствах.