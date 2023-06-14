Адесанья высказался об организации боя с Джоном Джонсом
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался об организации потенциального поединка с действующим обладателем титула в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом, ранее заявлявшим о желании сразиться с ним.
«Он был самым молодым чемпионом UFC, творил историю, пока я строил свою карьеру, но затем он вызвал меня на бой, и я подумал: «Что это за фигня? Что я тебе сделал?» Я ответил ему, мы немного пообщались в социальных сетях, и это было весело, но история не окончена», – сказал Адесанья в подкасте The MMA Hour.
Напомним, Джонс в марте на UFC 285 задушил француза Сириля Гана, вернувшись после трёхлетнего отсутствия и завоевав титул во второй весовой категории.
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