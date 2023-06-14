Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья высказался об организации боя с Джоном Джонсом

Адесанья высказался об организации боя с Джоном Джонсом
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался об организации потенциального поединка с действующим обладателем титула в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом, ранее заявлявшим о желании сразиться с ним.

«Он был самым молодым чемпионом UFC, творил историю, пока я строил свою карьеру, но затем он вызвал меня на бой, и я подумал: «Что это за фигня? Что я тебе сделал?» Я ответил ему, мы немного пообщались в социальных сетях, и это было весело, но история не окончена», – сказал Адесанья в подкасте The MMA Hour.

Напомним, Джонс в марте на UFC 285 задушил француза Сириля Гана, вернувшись после трёхлетнего отсутствия и завоевав титул во второй весовой категории.

Материалы по теме
Адесанья отреагировал на слова Джонса, назвавшего его своим любимым бойцом UFC
Материалы по теме
Джонсу не уйти от Павловича. У боссов UFC заканчивается терпение
Джонсу не уйти от Павловича. У боссов UFC заканчивается терпение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023