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Оливейра предложил Махачеву перенести реванш из Абу-Даби в Бразилию

Оливейра предложил Махачеву перенести реванш из Абу-Даби в Бразилию
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался об ожидаемом титульном реванше с россиянином Исламом Махачевым, который может состояться осенью.

«Если вы работаете в Coca-Cola и вам сказали доставить продукцию в Абу-Даби, что вы сделаете? Вы поедете в Абу-Даби, потому что являетесь сотрудником. Я отправлюсь туда, куда скажет UFC. И я не могу отказаться, потому что тогда за титул сразится Майкл Чендлер или Дастин Порье. Вот как поступит UFC.

Когда я был чемпионом, то отправился защищать свой титул на землю Махачева. На пресс-конференции он сказал, что хочет подраться в Бразилии, так почему не сделать это в ноябре?» – сказал Оливейра в подкасте Trocação Franca.

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