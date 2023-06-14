Чендлер: Оливейра — абсолютный дикарь, похоже, что он вернулся за титулом

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о выступлении бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры в поединке с Бенеилом Дариушем, состоявшемся на минувших выходных в Ванкувере (Канада).

Напомним, Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде, закрыв поражение от россиянина Ислама Махачева.

«Чарльз Оливейра – абсолютный дикарь. Дариуш шёл на длинной победной серии…. Чарльз Оливейра, очевидно, сейчас в ударе и хочет титул UFC. Он появился под софитами, и это была его крупнейшая возможность вернуться на позицию претендента. Пока неизвестно, получит ли он чемпионский бой против Ислама Махачева, но, учитывая то, как он дрался, похоже, что он вернулся за титулом», – сказал Чендлер в рамках выпуска на своём YouTube-канале.