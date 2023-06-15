Оливейра рассказал, как относится к статусу аутсайдера в реванше с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра ответил на вопрос, как относится к статусу аутсайдера в потенциальном титульном реванше с россиянином Исламом Махачевым, который может состояться осенью.
«Я радуюсь, когда мне говорят, что я аутсайдер. Обещаю, в следующий раз я опубликую скриншоты ставок, которые люди высылают мне, а после я спрашиваю: «Сколько я заработал?» Кто-то заработал $ 7 тыс., а кто-то $ 15 тыс. Те, кто верит в Чарльза Оливейру, зарабатывают деньги», – сказал Оливейра в подкасте Trocação Franca.
Напомним, поединок Оливейры и Махачева состоялся в октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.
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