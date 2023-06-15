Кормье объяснил, почему поражение от Махачева положительно повлияло на Оливейру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье объяснил, почему поражение от россиянина Ислама Махачева положительно повлияло на бразильца Чарльза Оливейру, досрочно победившего на минувших выходных американца Бенеила Дариуша.

«Я был очень впечатлён Чарльзом. На протяжении всей недели перед боем он говорил, что сделает это. Оливейра не изменился. Порой, когда парни проигрывают или их финишируют, они начинают сомневаться в себе, но не Оливейра.

И есть один аспект, в котором он стал умнее. Он перестал спешить и из-за этого оказываться в нокдаунах, а он падал в боях с Чендлером, Гэтжи и Порье. Он не торопился и когда взвинчивал темп, то делал это обдуманней, чем раньше», – сказал Кормье в эфире ESPN.