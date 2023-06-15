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Фьюри: как насчёт того, чтобы я подрался с Нганну и Джонсом в один вечер?

Фьюри: как насчёт того, чтобы я подрался с Нганну и Джонсом в один вечер?
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Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться за один вечер с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула промоушена Фрэнсисом Нганну.

«Я слышал, что Джон Джонс ищет бой. Я тут, я этот парень. У меня есть мысль. Как насчёт того, чтобы я подрался с Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? Что насчёт этого? Вот как я оцениваю этих двух бездельников. Вперёд, ребята», — сказал Фьюри в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

Ранее Фьюри через социальные сети устроил перепалку с Джоном Джонсом. Бойцы приглашали друг друга провести очный поединок. Фьюри призывал устроить бой по правилам профессионального бокса в ринге, Джонс предлагал подраться в октагоне по правилам ММА. Позднее Джон Джонс дал понять, что готов сразиться с Фьюри в боксёрском поединке.

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