Вартанян и Резников успешно сделали вес перед очным боем в финале Гран-при АСА

В Сочи прошла официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого станет поединок в финале Гран-при в лёгком весе между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

Вес обоих бойцов перед поединком составил 70,7 килограмма, и оба таким образом вписались в лимит.

Эдуард Вартанян в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Юсуфа Раисова и стал финалистом Гран-при АСА. Всего у бойца 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.

Резников в поединке за выход в финал Гран-при встречался с Андреем Кошкиным и выиграл удушающим приёмом. Всего у Артёма 24 победы и шесть поражений в ММА.