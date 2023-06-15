Вартанян и Резников успешно сделали вес перед очным боем в финале Гран-при АСА

В Сочи прошла официальная процедура взвешивания участников турнира по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого станет поединок в финале Гран-при в лёгком весе между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артёмом Резниковым.
Вес обоих бойцов перед поединком составил 70,7 килограмма, и оба таким образом вписались в лимит.
Эдуард Вартанян в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Юсуфа Раисова и стал финалистом Гран-при АСА. Всего у бойца 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.
Резников в поединке за выход в финал Гран-при встречался с Андреем Кошкиным и выиграл удушающим приёмом. Всего у Артёма 24 победы и шесть поражений в ММА.
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