Стерлинг: согласен с тем, что Оливейра стал величайшим легковесом в истории

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг оценил достижения бразильца Чарльза Оливейры и объяснил, почему считает его величайшим бойцом в лёгком весе.

«Снова начинаются разговоры о том, что Чарльз Оливейра стал величайшим легковесом в истории, я с этим согласен. Понятно, что люди скажут про Хабиба, что он не проигрывал раундов, не проливал крови. Но о чём мы говорим? У Оливейры отличное резюме: защиты, бонусы, он банально дольше всех в этой игре. Он точно должен быть в споре за звание величайшего. Скоро это может быть и Махачев. Я сначала смотрю на защиты, потом на серию побед. А Чарльз к тому же неоднократно возвращался после поражений.

Если Махачев снова побьёт его, мы скажем, что да, Ислам и Хабиб сильнее Оливейры. Итак, скоро большой бой в Абу-Даби, не могу дождаться», — сказал Стерлинг в своём подкасте.