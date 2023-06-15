Стерлинг: согласен с тем, что Оливейра стал величайшим легковесом в истории

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг оценил достижения бразильца Чарльза Оливейры и объяснил, почему считает его величайшим бойцом в лёгком весе.
«Снова начинаются разговоры о том, что Чарльз Оливейра стал величайшим легковесом в истории, я с этим согласен. Понятно, что люди скажут про Хабиба, что он не проигрывал раундов, не проливал крови. Но о чём мы говорим? У Оливейры отличное резюме: защиты, бонусы, он банально дольше всех в этой игре. Он точно должен быть в споре за звание величайшего. Скоро это может быть и Махачев. Я сначала смотрю на защиты, потом на серию побед. А Чарльз к тому же неоднократно возвращался после поражений.
Если Махачев снова побьёт его, мы скажем, что да, Ислам и Хабиб сильнее Оливейры. Итак, скоро большой бой в Абу-Даби, не могу дождаться», — сказал Стерлинг в своём подкасте.
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