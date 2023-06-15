Генри Сехудо: готов поспорить, что буду на UFC 292 и не как зритель

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что собирается принять участие на турнире UFC 292, который пройдёт в августе в Бостоне.

«UFC 292. 19 августа 2023 года. Бостон. В этот день будет 15 лет со дня моей победы на Олимпиаде в Пекине. Готов поспорить, я там буду, и не как зритель. Парни, вы увидите Triple C», — сказал Сехуди в видео на своём YouTube-канале.

Главным событием турнира UFC 292 станет титульный поединок в легчайшей весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

Стоит отметить, что ранее Сехудо заявлял, что будет дожидаться поединка с первым номером дивизиона Мерабом Двалишвили. На турнире UFC 292 Генри может страховать бой Стерлинга с О’Мэлли.