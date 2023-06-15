Царукян: Оливейра для меня — подарок, я легко его уничтожу

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян оценил свои перспективы в потенциальном поединке с экс-чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз хороший соперник, отличный боец. У него большой опыт, и он терпелив в своих боях. Он уже показал свой уровень, но для меня Чарльз Оливейра — это подарок, я легко уничтожу его, потому что его стиль подходит мне наилучшим образом», — цитирует Царукяна MMAJunkie.

Чарльз Оливейра в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Бенеила Дариуша. В октябре бразилец может получить реванш с Исламом Махачевым.

Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ближайшие выходные сразится с Хоакимом Силвой.