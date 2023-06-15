Нганну высказался о переговорах с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну рассказал о переговорах с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри о возможном боксёрском поединке.

«Мы в начале года говорили с Уайлдером, ещё до того, как было объявлено, что он может выступить в декабре. Поэтому мы взяли паузу, пускай он завершит свои дела. Но тем не менее мы серьёзно настроены на сделку на два поединка. Я подерусь с любым, кто будет готов, но да, с командой Деонтея мы хорошо продвинулись в переговорах.

Фьюри не хочет драться по правилам ММА. Конечно, я был бы не против, потому что это моя зона, но нет, он этого не хочет. Что бы там ни говорил Дана Уайт, есть разница между его словами и желанием Фьюри. Тайсон не будет драться в ММА, только ринг, и точка. Думаю, мы в итоге с ним встретимся. Я точно вернусь в клетку в начале 2024 года в PFL. По поводу ринга уверенности нет, но в этом году поединок всё ещё может состояться», — сказал Нганну в интервью The Schmo.