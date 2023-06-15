Царукян: Дариуш упустил последний шанс на титульный бой
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян прокомментировал поражение Бенеила Дариуша от Чарльза Оливейры.
В рамках соглавного события турнира UFC 289 Оливейра выиграл техническим нокаутом у Бенеила Дариуша.
«Я был уверен в победе Дариуша. Он был в хорошей форме, и это был последний его шанс выйти на титульный бой, бросить вызов Исламу Махачеву. Если бы он выиграл, то дрался бы с Исламом, но он проиграл, и теперь ему нужно полтора-два года, чтобы снова стать претендентом. А ведь он не молод, как я. Поэтому я думал, что он выложится полностью. Дариуш начал неплохо, но потом что-то произошло, он пропустил удар, и случилось то, что случилось», — приводит слова Царукяна MMAJunkie.
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