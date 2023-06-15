Адесанья рассказал, как подрался против четырёх человек в Burger King

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился воспоминаниями о том, как дрался с четырьмя парнями в Burger King в 2010 году.
«В 2010 году я ввязался в одну драку. Я был один против четырёх человек, это было в Burger King в Окленде. Парень начал приставать к девушке моего друга, я просто повернулся и разобрался с ним и его друзьями. На меня в итоге надели наручники. Кстати, никогда не бейте ногами в уличной драке, потому что я в таком моменте поскользнулся, но потом встал и отделал одного из них», — рассказал Адесанья в эфире шоу The MMA Hour.
Исраэль Адесанья с 2012 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, в феврале 2018 года он начал выступать в UFC. Всего у Адесаньи 24 победы и два поражения в ММА.
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