Генпрокуратура проверит лигу Hardcore на предмет пропаганды наркотиков
Поделиться
Генеральная прокуратура РФ проверит лигу Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков, а одного из бойцов Зелимхана Юсупова на предмет употребления запрещённых веществ, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, внимание к лиге привлекло движение «Армия защитников Отечества», которое считает, что лига, с одной стороны, пропагандирует воспитание спортивной молодёжи, но при этом зарабатывает на бойцах, употребляющих наркотики. Кроме того, отмечается, что глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказывал о проблемах Юсупова «со всякой дрянью».
Зелимхан Юсупов — участник Олимпийских игр 2012 года. Он был претендентом на титул чемпиона Hardcore MMA в полусреднем весе. Всего у него 19 побед и 15 поражений в ММА.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
15:47
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
13:49
-
13:34
-
12:55
-
12:45
-
12:03
-
11:46
-
11:18
-
10:59
-
10:30
-
10:18
-
09:38
-
09:20
-
06:00
-
00:56
-
00:45
-
00:45
- 14 июня 2023
-
23:47
-
22:57
-
22:41
-
22:30
-
21:44
-
21:16
-
20:41
-
20:37
-
19:35
-
19:01
-
18:06
-
17:27
-
16:23
-
15:49
-
15:38
Партнерский контент