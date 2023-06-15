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Генпрокуратура проверит лигу Hardcore на предмет пропаганды наркотиков

Генпрокуратура проверит лигу Hardcore на предмет пропаганды наркотиков
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Генеральная прокуратура РФ проверит лигу Hardcore Fighting на пропаганду наркотиков, а одного из бойцов Зелимхана Юсупова на предмет употребления запрещённых веществ, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, внимание к лиге привлекло движение «Армия защитников Отечества», которое считает, что лига, с одной стороны, пропагандирует воспитание спортивной молодёжи, но при этом зарабатывает на бойцах, употребляющих наркотики. Кроме того, отмечается, что глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказывал о проблемах Юсупова «со всякой дрянью».

Зелимхан Юсупов — участник Олимпийских игр 2012 года. Он был претендентом на титул чемпиона Hardcore MMA в полусреднем весе. Всего у него 19 побед и 15 поражений в ММА.

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