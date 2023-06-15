Чендлер: практически гарантирую, что в ноябре или декабре мы с Макгрегором проведём бой

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с экс-обладателем титула промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Думаю, Конор очень скоро попадёт в тестовый пул USADA. Я действительно считаю, что этот бой состоится до конца года. И вы должны помнить, что Конор очень предан этому спорту. Он настоящий романтик и выступает за чистоту спорта. Мы уже говорили с ним о его возвращении и бое со мной, Дана Уайт об этом говорил, СМИ писали об этом — да все об этом говорили. Бой состоится, а я просто проявляю терпение. Практически могу гарантировать, что мы сразимся в конце года, в ноябре или декабре», — сказал Чендлер в интервью TSN.
Ранее сообщалось, что Макгрегор всё ещё не вступил в пул USADA, что необходимо, чтобы быть допущенным к боям.
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